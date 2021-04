Bayern Monaco, Flick annuncia l’addio a fine stagione





La stagione deve ancora terminare, ma inizia ad arrivare le prime grandi notizie in vista del prossimo anno. In casa Bayern Monaco sarà rivoluzione dopo che il tecnico Hans-Dieter Flick ha comunicato a Sky Sport Deutschland, nel post gara della vittoria contro il Wolfsburg, che lascerà i bavaresi a fine stagione. L’allenatore tedesco ha riferito come avesse già informato la società dopo l’eliminazione contro il PSG, mentre i giocatori sono stati informati soltanto oggi. La girandola degli allenatori è iniziata, per Flick sembrerebbe pronta la panchina della Germania per il post Low anche se sul punto l’allenatore del Bayern Monaco non si espresso. Lo riporta SkySport

