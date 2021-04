Buon compleanno Stefano Fiore: l’ex biancoceleste spegne 46 candeline. Gli auguri della Lazio – FOTO





L’ex giocatore della Lazio Stefano Fiore, compie oggi 46 anni. Dal 2001 al 2004 ha vestito la maglia biancoceleste, con la quale vanta una Coppa Italia (2003-2004), conquistata anche grazie alla sua doppietta messa a segno in finale contro la Juventus. Terminata l’esperienza a Roma, nell’estate del 2004 si trasferisce a Valencia, dove arricchisce il proprio palmares conquistando una Supercoppa Europea. Termina la carriera alla Fiorentina e poi al Torino, per poi far ritorno al Cosenza in Lega Pro. Nell’arco del suo trascorso calcistico, vanta 38 presenze e due gol con la Nazionale.

La S.S.Lazio ha augurato un buon compleanno al suo ex calciatore, attraverso un post sul torrio profilo Instagram ufficiale. “Il nostro eroe della Coppa Italia del 2004!”, queste le parole usate in descrizione dalla Società biancoceleste.

Di seguito il post di auguri della Lazio, a Stefano Fiore:

