CdS | Inghilterra, domani in 4 mila a Wembley





L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla riapertura degli stadi in Inghilterra. Domani a Wembley saranno presenti 4 mila spettatori in occasione della seconda semifinale di Fa Cup in programma tra Leicester e Southampton. Non saranno tifosi delle due squadre, ma residenti del quartiere che ospita lo storico stadio londinese.

