CONFERENZA FARRIS – "Inzaghi sta bene, vogliamo dedicargli un'altra vittoria. La squadra si è allenata bene"





Alla vigilia di Lazio-Benevento Massimiliano Farris è intervenuto in conferenza, data l’assenza di Inzaghi ancora alle prese con il Covid. Queste le sue parole:

“La squadra sta bene, si è allenata bene. Abbiamo due disponibilità in più, anche se ne perdiamo un altro. Ma ci sta che ci sia una squalifica. Nell’ottica delle prossime partite ci saranno delle rotazioni, poi Inzaghi monitora costantemente, prenderemo delle decisioni. Inzaghi? Sta bene, meglio. Stiamo solo aspettando il suo tampone negativo. Il pensiero dello staff è il fatto di potergli dedicare un altro bel successo. So quanto Simone tenga al confronto con il fratello, dato che forse questo non succederà, mi sento come il terzo incomodo. Benevento? E’ una squadra pericolosa, lo dicono i numeri. Filippo Inzaghi sta facendo un grande lavoro, hanno vinto anche allo Juventus Stadium, ma noi sappiamo che partita dobbiamo fare. Bisogna continuare a pedalare forte e raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League.

