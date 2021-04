ESCLUSIVA | Il doppio ex Raffaele Sergio: “Benevento squadra ostica in trasferta. Marusic? Determinante in ogni posizione, Lazio-Inzaghi il connubio perfetto”





Si avvicina l’inizio di questa 31ª giornata di Serie A, in cui la Lazio di Simone Inzaghi sfiderà il Benevento del fratello Filippo. I biancocelesti, tenteranno di raggiungere la nona vittoria consecutiva in casa, per continuare ad ambire ad un posto in Champions League. I giallorossi invece, sono alla ricerca di riscatto dopo il passo falso con il Sassuolo. In merito alla gara dell’Olimpico in programma domenica alle ore 15:00, la redazione di LazioPress.it ha contattato in via del tutto esclusiva il doppio ex Raffaele Sergio.

Dal 1989 al 1992, ha militato tra le file della Lazio in qualità di difensore. Come ha vissuto quegli anni in biancoceleste?

“Ho dei ricordi stupendi dei miei anni alla Lazio. Con la maglia biancoceleste ho esordito in Serie A, anche se nell’anno in cui lo Stadio Olimpico era in ristrutturazione, abbiamo giocato una stagione intera al Flaminio. Quello è stato un anno fantastico per me, venivo dalla Serie C e passare da un campionato minore alla Serie A con la Lazio è stato veramente un sogno. Devo ringraziare comunque Lovati e lo stesso Materazzi, che sono stati elementi determinanti per la mia carriera calcistica lanciandomi in palcoscenici così importanti.”

Cosa si aspetta dalla sfida di domenica tra Lazio e Benevento?

“Non mi aspettavo il passo falso del Benevento contro il Sassuolo. Verrà a Roma a giocare una partita tutta cuore e tutta grinta. Sarà una sfida tosta per la Lazio, perché il Benevento è una squadra quadrata e ben messa in campo. I biancocelesti potrebbero trovare difficoltà, ma se giocano come sanno possono fare loro la partita.”

Quale può essere il punto di forza del Benevento? A quale posizione di classifica può aspirare la squadra di Filippo Inzaghi?

“I giallorossi fuori casa sono una squadra molto ostica, si esprimono bene lasciando giocare e poi ripartendo. Hanno messo in difficoltà diversi club, mi viene inn mente la trasferta vinta a Torino contro la Juventus. Non sarà facile per la Lazio scardinare la difesa campana, anche perché se vediamo le statistiche, si tratta di un gruppo che ha raccolto più punti in trasferta che in casa. I biancocelesti dovranno approcciare alla gara in maniera molto attenta e paziente, ma dispongono comunque dei giocatori che permettono di conquistare la vittoria”.

“Il Benevento è un gruppo costruito per raggiungere la salvezza, soprattutto perché questo è il primo anno in Serie A. La retrocessione di qualche anno fa alla prima stagione in A, ha sicuramente insegnato tantissimo alla Società. Tutto l’ambiente giallorosso ha l’obbiettivo di raggiungere la salvezza, che sarebbe un ottimo traguardo anche per l’allenatore Filippo Inzaghi.”

Da ex terzino, come giudica la stagione di Adam Marusic? Il suo percorso di crescita è giunto al termine o può ancora migliorare?

“Marusic è un giocatore con buona corsa, forza e personalità, sicuramente ha ancora margini di miglioramento. Attualmente si sta adattando a diversi ruoli, ma ha le qualità per fare bene in qualsiasi posizione. Sotto questo aspetto è veramente un ottimo giocatore, sia a destra che a sinistra riesce spesso a fare la differenza. La nuova posizione da centrale difensivo? In alcuni casi può ricoprire un ruolo simile, le sua caratteristiche fisiche e atletiche glielo permettono. C’è da dire che, ogni volta che viene chiamato in causa, che sia nella difesa a tre o da esterno, raramente delude. Sicuramente quando si gioca in casa, in gare in cui serve l’uomo in più, la sua posizione da centrale può risultare determinante, venendo fuori pala al piede. Certo è che il suo ruolo naturale è quello di esterno, una posizione che ricopre molto bene e che gli permette di creare superiorità. Sicuramente Inzaghi ha studiato questi tipi di soluzioni, e ci ha visto bene.”

Simone Inzaghi riuscirà a riportare la sua Lazio in Champions League anche in questa stagione? Da ex allenatore, come giudica il lavoro del tecnico biancoceleste?

“La Lazio può farcela a rientrare nelle prime quattro, anche se le squadre sono tante e non è semplice. Il lavoro di Inzaghi si commenta da solo: mi piace molto perché è una persona equilibrata che ha valorizzato il patrimonio della Società. Penso che abbia svolto un ottimo lavoro all Lazio, è riuscito a mantenere un equilibrio sia a livello di persona che a livello tattico. Non ci dimentichiamo che è un allenatore che sposa diversi moduli, e che riesce a valorizzare giocatori adattandoli in ruoli che si rivelano azzeccati. Credo che Lazio e Inzaghi sia un connubio perfetto.”

