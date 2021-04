FORMELLO – Leiva si allena e gioca, assente Escalante. Davanti tandem Correa-Immobile





Continuare a vincere. Questo è il dogma a Formello con Farris a condurre l’allenamento di rifinitura prima del Benevento. Una sola novità rispetto ai giorni scorsi ma di grande importanza per la Lazio. Lavoro stabilmente in gruppo Lucas Leiva che non godrà di un turno di riposo, il brasiliano manterrà la redini del centrocampo biancoceleste. Fugato ogni dubbio anche in virtù dell’assenza dal campo di Gonzalo Escalante, l’argentino era pronto al rilancio e invece questo pomeriggio non si è visto sul terreno di gioco. Assente inaspettato anche Thomas Strakosha che si agigunge all’infortunato Luiz Felipe e allo squalificato Caicedo. Davanti quindi spazio alla coppia Correa-Immobile, temibile tandem da troppo tempo a secco di gol. In mezzo al campo non si toccano Milinkovic e Luis Alberto, torna dalla squalifica Manuel Lazzari sulla fascia destra mentre sulla corsia mancina fiducia a Fares. L’algerino è alla ricerca di continuità che gli permetterà di ritrovare anche una forma adeguata. Inamovibile anche il nuovo trio difensivo, Marusic è sempre più a suo agio da braccetto destro di difesa come dimostrato a Verona coprendo le spalle ad Acerbi che completerà il reparto insieme a Radu. Fra i pali non esiste più un ballottaggio, Pepe Reina non ha nessuna intenzione di lasciare la porta biancoceleste.

