GdS | Trattativa infinita tra Lotito e Inzaghi, occhio al ribaltone





Come una partita a scacchi. Quella tra Lotito e Inzaghi per il rinnovo contrattuale di quest’ultimo assomiglia sempre di più ad una sfida psicologica piuttosto che a una normale trattativa. L’accordo è a un passo da mesi, eppure la tanto sospirata firma non è ancora arrivata. Tra rinvii tattici e contrattempi veri (ultimo dei quali il covid che ha colpito Simone) la fumata bianca è slittata dalla scorsa estate all’autunno, quindi all’inverno, infine alla primavera. Senza che però la parola fine arrivasse davvero. La situazione

Ufficialmente l’intesa è a un passo. C’è una bozza di accordo che prevede un triennale per l’allenatore a circa 2,5 milioni a stagione più vari bonus legati ai risultati (primo fra tutti la qualificazione in Champions). Ci sono alcuni dettagli da limare, operazione per la quale presidente e allenatore si sarebbero dovuti incontrare a Formello la settimana scorsa. Ma proprio alla vigilia del vertice Inzaghi è risultato positivo al coronavirus (lo è tuttora, oggi effettuerà un altro tampone con la speranza che – in caso di negatività – possa tornare in panchina domani per il match contro il Benevento del fratello Pippo). I dettagli da limare non sono tuttavia tali da rimettere in discussione l’accordo. Eppure la firma slitta, come se una delle due parti (o forse entrambe) temano uno scacco matto da parte dell’altra. Ma non è escluso neppure che una o entrambe le parti lo scacco matto lo stiano preparando davvero. Che si tratti di timori ingiustificati o meno lo si capirà presto. Prima della fine di aprile e dopo il doppio confronto con Napoli (giovedì 22) e Milan (lunedì 26). Partite dalle quali, guarda caso, dipendono le speranze della Lazio di qualificazione in Champions.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: