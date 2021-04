Il sottosegretario del Ministero della Salute Costa: “Di questo passo stadi aperti già dalla prima giornata della prossima stagione”





Nei giorni in cui si rincorrono le voci sulle prossime aperture che avverranno in Italia, voci che nascono dall’andamento dei contagi e dalla situazione vaccini, inevitabile parlare anche di riaperture degli stadi al pubblico. Dopo le ufficialità riguardanti gli stadi che apriranno al pubblico agli Europei e la richiesta di aprire a 1000 spettatori nelle ultime giornate, il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della situazione legata agli stadi ed al pubblico che, a breve, potrà tornare a vedere la propria squadra dal vivo. Queste le sue parole: ““La riapertura con delle date precise è una ottima notizia per dare fiducia al paese, sarà una riapertura graduale. Fondamentale, però, che lo Sport riparta anche a livello amatoriale. Riapertura stadi? Il si agli europei primo segnale importante. Ho proposto al Governo di prendere in considerazione l’apertura al pubblico nello stadio per la finale di Coppa Italia con capienza inferiore al 25%. Stesso discorso per le ultime partite di campionato. Lo scenario sta cambiando giorno per giorno grazie ai vaccini. Di questo passo l’anno prossimo ci saranno sicuramente gli spettatori negli stadi dalla prima giornata. Siamo ottimisti. Pass vaccinale? Ipotesi di buon senso per mappare gli ingressi”.

