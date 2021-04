Contrader, un nuovo sponsor per la Lazio: il comunicato

La S.S. Lazio presenta il suo nuovo sponsor di maglia: la Contrader, azienda campana che si avvale di circa 160 ingegneri specializzati in tutte le tecnologie più innovative, compresa l’intelligenza artificiale (AI). Domani, per l’incontro Lazio-Benevento lo sponsor troverà posto davanti, dalla prossima gara sul retro della maglia. Oltre alla sponsorship tra S.S. Lazio e Contrader si inaugura un sodalizio profondamente innovativo per il mondo del calcio. Si tratta di una vera e propria sfida di alta tecnologia, per arrivare ad inserire avanzati sistemi di telemetria real-time e di intelligenza artificiale nelle magliette e nei pantaloncini dei calciatori, come spiega meglio il presidente della Contrader, il dottor Sabatino Autorino: “Siamo i primi e gli unici al mondo a fare una cosa del genere. L’AI ultimamente sta facendo capolino in tanti club, i quali stanno costruendo modelli matematici e statistici per prevedere le performance dei loro atleti, quindi a breve sicuramente non saremo più gli unici, ma rimarremo comunque i primi, insieme alla Lazio. Come faremo? Attraverso dei “sensori” non invasivi, posizionati nelle divise, nei guanti, nei pantaloncini. Tramite questi strumenti saremo capaci di valutare le caratteristiche fisiche, tattiche, ma anche psicologiche di ciascun soggetto. Le nostre aspettative sono altissime e la sfida che stiamo affrontando non sarà facile, ma siamo sicuramente una delle aziende con il maggior potenziale in questo momento nel settore dell’ingegneria e dell’intelligenza artificiale e abbiamo la possibilità di gettare le basi, insieme alla prima Squadra della Capitale, per il calcio del futuro, dove la telemetria sarà all’ordine del giorno e dove l’intelligenza artificiale affiancherà i tecnici per migliorare le performances dei calciatori. Inoltre, grazie agli investimenti che stiamo realizzando su questa e su altre nostre tecnologie creeremo decine di nuovi posti di lavoro per tecnici e ingegneri. Si tratta di nuove opportunità per neolaureati o diplomati in materie scientifiche con la predisposizione verso l’informatica e l’elettronica: potranno contattarci sul nostro sito ed inviarci il loro CV, perché cerchiamo nuovi talenti da inserire subito nelle nostre attività”. Soddisfatto anche il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, per la nuova partnership: “Ancora una volta la nostra società si dimostra all’avanguardia nella scelta dei suoi interlocutori: la tecnologia unita alle competenze umane specialistiche rappresenta una grande sfida per il presente e per il futuro. Noi vogliamo portare queste capacità anche nel calcio, che rappresenta uno sport dove le eccellenze si sfidano sul campo e fuori. Noi, anche in questo caso, siamo i primi innovatori”.

fonte sslazio.it