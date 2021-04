Lazio-Benevento, in tre rischiano di saltare il Napoli: ecco i diffidati biancocelesti





Poco più di 24 ore separano Lazio e Benevento dalla sfida dell’Olimpico in programma alle ore 15:00. I due fratelli Inzaghi si affrontano nuovamente per conquistare la vittoria, ed avanzare in classifica. Sopratutto per i biancocelesti, ogni gara risulta essere sempre più importante per il raggiungimento dell’obbiettivo Champions League. Motivo per cui, è fondamentale per il tecnico Simone Inzaghi avere tutti i suoi uomini a disposizione, in vista dei pochi incontri rimasti. In casa Lazio, sono tre i giocatori diffidati, a rischio squalifica per lo scontro diretto contro il Napoli: Luis Alberto, Acerbi e Fares. Questi i biancocelesti che, se ammoniti, non prenderanno parte alla prossima importantissima partita in programma contro i partenopei. In casa Napoli sono invece Demme e Mario Rui i diffidati, che se ammoniti nella sfida contro l‘Inter, salteranno lo scontro con la Lazio.

