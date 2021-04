Lazio-Benevento, Lucas Leiva: “Domani sarà dura ma ci siamo preparati bene per vincere”





La Lazio è pronta a continuare il cammino contro il Benevento domani pomeriggio all’Olimpico. Del match con i campani, attraverso il match program ufficiale, ha parlato Lucas Leiva: “Domani sarà una partita dura, all’andata abbiamo avuto delle difficoltà dunque servirà fare meglio per ottenere tre punti nel nostro cammino in classifica. Il Benevento, rispetto a tre stagioni fa, è una formazione più matura. Sarà un match difficile, ma ci siamo preparati per ottenere il successo. Inzaghi da remoto? Il mister purtroppo non è presente, ma ci vediamo tutti i giorni da remoto con le riunioni, segue ogni sessione da casa. Mi auguro che possa tornare il prima possibile. A livello di preparazione non è cambiato nulla, sia noi che lui continuiamo a fare le stesse cose per arrivare al massimo alla partita. Ultimo gol in serie A al Benevento’ Ricordo molto bene quella giornata. Fu un bel gol, certamente speciale. Arrivò in una gara dura, soprattutto all’inizio, anche se poi vincemmo 6-2. Mi auguro di poter tornare presto al gol (ride nd.r.)”.

