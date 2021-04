PRIMAVERA TIM CUP | Scelti data e orario della finale tra Lazio e Fiorentina: il comunicato della Lega





Dopo la vittoria ottenuta contro il Verona, la Lazio Primavera ha staccato il pass per la finale, dove incontrerà la Fiorentina: i viola si sono imposti per 2-0 contro il Genoa, riuscendo così a raggiungere l’ultima sfida del torneo. La partita in programma allo Stadio Ennio Tardini di Parma, si gioherà mercoledì 28 aprile 2021, con inizio ale ore 18:00. A seguito del sorteggio pro forma e dei risultati delle gare di Semifinale, sarà la Fiorentina a giocare in casa. Come da regolamento, potranno partecipare alla Finale, i calciatori nati a partire dal 1º gennaio 2002 in poi e che abbiano compiuto il 15º anno d’età. Possono inoltre essere impiegati cinque calciatori “fuori quota” nati nel 2001. Rimangono valide le cinque sostituzioni, per squadra, utilizzando tre interruzioni nel corso della gara. I, caso di supplementari, si potranno effettuare eventuali sostituzioni residue utilizzando una quarta interruzione. La gara, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia. Lo comunica attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A.

