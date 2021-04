SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Benevento





Dopo la vittoria ottenuta all’ultimo respiro contro l’Hellas Verona, la Lazio ospiterà all’Olimpico, domani alle 15:00, il Benevento di Filippo Inzaghi: una tappa fondamentale, in vista dell’avvincente corsa al quarto posto che sta coinvolgendo numerose squadre. Ad affrontare i biancocelesti ci sarà proprio il Benevento di Filippo Inzaghi: una squadra ostica e difficile da affrontare, che attualmente vanta 8 punti sulla zona retrocessione.

IL BENEVENTO – Filippo Inzaghi sta facendo bene in questa stagione: la squadra campana è riuscita sin dall’inizio della stagione a ottenere punti utili in chiave salvezza, e proprio grazie a questi risultati si è sempre mantenuta abbastanza lontana dalle zone infuocate della classifica. Attualmente si trova al sedicesimo posto in classifica, con 8 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare giocate, non rispecchiano la pericolosità della squadra di Inzaghi: la vittoria in trasferta contro la Juventus, è la prova più chiara di come sia un avversario pericoloso in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra del campionato.

LA FORMAZIONE (4-3-2-1) – Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Gaich.

LA STELLA – Il faro offensivo del Benevento è in questo momento Gianluca Caprari: 5 reti e 5 assist in campionato fino a questo momento. Il Benevento vanta un record negativo dal punto di vista delle reti segnate: a livello di gol fatti, solo il Parma ha fatto peggio. Serve quindi un rendimento differente in zona gol, e Caprari ha le qualità tecniche per creare qualche problema alla difesa biancoceleste.

IL PRECEDENTE – L’ultima gara giocata tra i biancocelesti e il Benevento all’Olimpico risale al 31 marzo 2018. In quell’occasione, la Lazio vinse la gara segnando molti gol: il risultato finale fu di 6-2. Dopo un primo tempo terminato 1-1 con le reti di Immobile per la Lazio e Cataldi per il Benevento, nel secondo tempo i biancocelesti andarono sotto 1-2, grazie alla rete di Guilherme, ma poi presero il largo. Grazie infatti alle reti di Caicedo, De Vrij, Immobile, Leiva e Luis Alberto, i biancocelesti riuscirono a ribaltare l’esito finale della sfida.

