SERIE A | L’Udinese espugna Crotone. Tris della Sampdoria al Verona





Inizia un nuovo weekend si Serie A con due anticipi alle 15 che hanno regalato già molte emozioni. All’Ezio Scida l’Udinese vince per due a uno grazie alla doppietta di De Paul (espulso nel finale) intervallata dal rigore di di Simy, mentre a Marassi la Sampdoria fornisce una grande prova di forza battendo per tre a uno l’Hellas Verona: apre le marcature Lazovic per gli scaligeri, ma poi i doriani si scatenano con Jankto, Gabbiadini e Thorsby.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: