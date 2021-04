SOCIAL | Pino Insegno sostiene Beppe Signori: “Gli anni più belli della tua vita sono stati rubati” – VIDEO





Arriva il sostegno a Beppe Signori anche da parte di Pino Insegno, attore, doppiatore e conduttore televisivo, grandissimo tifoso della Lazio. Da grande amico e laziale, Insegno ha inviato un videomessaggio all’ex attaccante biancoceleste:

“Questo messaggio non vuole essere stigmatizzato come di parte perché parliamo di un grande campione, che è Beppe Signori. Ovviamente per me sembra più facile, perché ha vestito la maglietta della mia squadra, ma questo messaggio lo avrei fatto anche se avesse vestito la maglia della squadra dei cugini, e questo è molto di più detto da me. Per cui, non ha un senso di appartenenza, ma un senso soltanto di giustizia non soltanto legale ma di vita. Quando ti rubano gli anni più belli della tua vita e quando finalmente riesci a dimostrare che quegli anni sono stati rubati, mi piacerebbe pensare che siano stati in prestito e che si potessero ridare e in qualche modo cercare di di ridare un sorriso ad una persona che ha combattuto. Una persona che ha messo da parte famiglia, affetti e il calcio. Una bellezza ch ha regalato a tutti noi, e che noi ripagheremo ridandogli i sorrisi persi. Col cuore in mano, voglio cercare di far capire quanto è importante ridare -almeno in parte- qualcosa che qualcuno ha perso, e noi lo faremo. Ciao Beppe. “

Con queste parole, Insegno ha esternato il totale appoggio e sostegno a Beppe Signori, in merito alla vicenda calcioscommesse dalla quale è stato assolto solo poco tempo fa.

Di seguito, il messaggio di Pino Insegno, postato da Beppe Signori sul suo profilo Instagram ufficiale:

