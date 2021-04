Benevento, Inzaghi: “Avremmo meritato il pareggio per quello che abbiamo dato. Simone? Mi è mancato”





Al termine del match, nel post partita tra Lazio e Benevento, il mister dei giallorossi, Filippo Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita della sua squadra, e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Se vieni in casa della Lazio e fai 16 tiri a 12, vuol dire che la squadra ha fatto una grande gara. Poi è chiaro che giocando così qualcosa potevamo rischiare con gli attaccanti che ha la Lazio. Sapevo che oggi se fossimo stati ad aspettarli, il gol lo avremmo preso. Sapevamo di avere le nostre armi per fare gol, ci eravamo anche riusciti, e forse penso che avremmo meritato anche il pareggio per quello che la squadra ha dato. Se giochiamo così ci salviamo sicuro, questo è quello che mi porto via da oggi, poi è chiaro che giocavamo contro una squadra forte che ti può fare gol purtroppo”.

Corsa salvezza: “Avere scontro diretti, con punti di vantaggio, se li vinci ti da una grande chance. Questa squadra non è mai stata negli ultimi tre posti, ha fatto ottime cose. E’ chiaro che la Serie A è un campionato di grande sofferenza, però veder giocare all’Olimpico con questo piglio e voglia, essere rammaricati per aver perso a Roma con la Lazio, creando così tanto, deve darci grande slancio per la partita di mercoledì e domenica che saranno un crocevia molto importante del nostro campionato”.

“Abbiamo preso un gol in disimpegno che non dovevamo prendere, poi il rigore ci poteva tagliare le gambe. Quando giochi contro Immobile, Luis Alberto, Correa, Milinkovic, Lazzari che ti punta sempre, qualcosa devi concedere. La squadra però mi dava l’impressione che, tutte le volte che attaccava, poteva far male. Poi alla fine, se non ci avessero annullato quel gol, a 25 minuti dalla fine fare il 4-3, avremmo rischiato di pareggiare, anche se la squadra ci ha provato fino all’ultimo secondo. Ci portiamo via questa grande reazione, fare 16 tiri in porta a Marusic, Acerbi e Radu che sono tre difensori tra i migliori del campionato, la squadra c’è e ci crede. Abbiamo tutto nelle nostre mani, questa è la mentalità per proseguire”.

Sul fratello Simone Inzaghi, mister della Lazio: “Non l’ho ancora sentito perché ho dovuto fare la doccia dopo la tanta acqua presa. Oggi è stato strano giocare contro la Lazio, qui ho tanti amici di mio fratello e anche lui mi è mancato. Mi auguro che guarisca presto. E’ una sofferenza quando ci troviamo uno affianco all’altro, perché ognuno deve dare il massimo per la propria squadra e il nostro rapporto ci rende la vita complicata fianco a fianco. Lui è bravissimo, c’è solo da imparare, ha una grandissima squadra. Onore a lui che sta facendo cose straordinarie da quando allena la Lazio”.

