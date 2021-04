Benevento, Inzaghi in conferenza: “Soddisfatti per aver tenuto testa ad una grande squadra. Simone? Un valore aggiunto per la Lazio.





Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Benevento Filippo inzaghi ha commentato la sconfitta dei suoi all’Olimpico, per 5-3: “Con una squadra così forte che ambisce alla Champions è una soddisfazione tenere testa fino al 95′. Dobbiamo mantenere voglia e determinazione, ora ci aspettano scontri diretti importanti. Fare 16 tiri in porta all’Olimpico, per una neopromossa, non è poco. La squadra è stata brava ed anche chi è entrato ha dimostrato. Dovremo avere questo piglio fino alla fine ed abbiamo le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo. Simone? Dopo lo sentirò, è stato strano non averlo vicino, ma mi auguro guarisca presto e torni quanto prima a fare quello che gli piace. La Lazio ha bisogno di lui. Non averlo accanto oggi mi ha facilitato, ma tutto sommato siamo abituati ad essere avversari per 180 minuti. Mi dispiace non averlo visto in campo, è un esempio per noi allenatori. Lui in panchina è un valore aggiunto per la Lazio“.

