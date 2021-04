CdS | Champions: la corsa infernale





Scudetto quasi fatto e Champions tutta da fare. Si parte oggi alle 12:30 con Milan-Genoa, poi alle 15:00 Atalanta-Juventus e Lazio-Benevento, alle 18:00 Torino-Roma e infine Napoli-Inter alle 20:45. Sei squadre per tre posti, con l’Inter fuori dalla Champions molto improbabile. L’Atalanta nell’ultimo periodo ha sempre dato la sensazione di essere in controllo della partita, la Juventus al contrario non ha mai dato l’idea di essere una squadra convinta. Anche il Milan deve ancora guadagnare la Champions, con il vantaggio di 4 punti sul Napoli non troppo rassicurante. La Lazio è dietro ed è obbligata a risalire. Ha una partita in meno delle altre, con la sfida da recuperare contro il Torino che dipenderà anche dalla data e dalla condizione dei granata in quel momento. Delle prime 7 della classifica quasi tutte hanno 3 scontri fra loro, solo una si fermerà a due: il Napoli, che oggi incontrerà l’Inter e poi giovedì la Lazio. Gli scontri diretti relativi alle sei squadre in corsa vedono la Juventus con 15 punti in 8 partite, il Napoli con 15 punti in 9 gare, l’Atalanta con 13 punti in 7 partite. Seguono la Lazio con 10 punti in 7 sfide e la Roma con appena 2 punti e 22 gol subiti in 8 partite. Lo riporta il Corriere dello Sport.

