Coincidenza curiosa. La Lazio ieri ha presentato il nuovo sponsor sulla maglia: la Contrader, un’azienda campana con circa 160 ingeneri specializzati nelle tecnologie più innovative, intelligenza artificiale compresa. L’azienda è di Benevento, e il marchio oggi troverà spazio sul fronte della maglia, dalla prossima partita sul retro. Nel comunicato si legge: “Sodalizio profondamente innovativo per il mondo del calcio, si tratta di una vera e propria sfida di alta tecnologia per arrivare ad inserire avanzati sistemi di telemetria real-time e di intelligenza artificiale”. Il presidente della Contrader Sabatino Autorino: “L’AI sta facendo capolino in tanti club, stanno costruendo modelli matematici e statistici per prevedere le performance degli atleti. Non saremo più gli unici, ma rimarremo i primi insieme alla Lazio”. Il saluto di Lotito: “Ancora una volta siamo all’avanguardia, la tecnologia unita alle competenze umane specialistiche rappresenta una grande sfida. Vogliamo portare queste capacità nel calcio”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

