CdS | Patto Lazio per Simone e Champions





Domenica da Grande Fratello per gli Inzaghi. Simone in quarantena collegato in diretta da casa mentre Pippo da solo sul palcoscenico dell’Olimpico. Ironia del destino crudele, con la quinta sfida tra i fratelli Inzaghi (terza in A, due nelle giovanili) saltata faccia a faccia. Non si incroceranno ma si sentiranno come di consueto dopo la partita incrociando le telefonate con papà Giancarlo. Simone, in settimana passato da asintomatico a paucisintomatico effettuerà un nuovo tampone prima di Napoli, con la speranza di esserci giovedì. Il tampone fatto ieri, salvo sorprese, non consentirà il via libera per oggi. In perfetta sintonia Inzaghi e la Lazio si scambiano messaggi prima e dopo gli allenamenti, prima e dopo le partite. Ieri ha assistito via smartphone alla rifinitura, si fida ciecamente di Farris e dei suoi collaboratori. Ai suoi ragazzi ha chiesto un ultimo sforzo: “Vinciamole tutte, una alla volta”. E la Lazio risponde: “Mister, vinciamo anche per te”, in uno dei confronti della settimana. La Lazio all’Olimpico è reduce da 8 vittorie di fila, può arrivare a 9. È successo solo altre due volte, nel ’36/37 e nel ’49/50. Simone sa che Pippo cerca punti salvezza. Il Benevento, rimasto imbattuto nelle ultime due trasferte, non ha mai centrato tre gare di fila fuori casa senza perdere. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: