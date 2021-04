CONFERENZA FARRIS: “Vittoria importante che dà continuità, da stasera testa al Napoli. Luis Alberto? Non ho visto, ma ci vuole rispetto”





La Lazio vince all’Olimpico battendo 5-3 il Benevento. Punti fondamentali per i biancocelesti in chiave-Champions e mister Farris ha commentato così il successo in conferenza stampa: “In Serie A non ci sono partite facili, l’avversario aveva valore. Abbiamo avuto la giusta cattiveria, anche cercando i gol di Immobile e Correa, ma poi a livello mentale sul 4-1 forse è iniziata un’altra gara. Succedono queste cose, ma oltre allo spavento ci prendiamo i tre punti. E’ una vittoria che dà continuità e ci fa stare ancora lì davanti. Inzaghi? Ci siamo sentiti al volo, mi ha detto di fare i complimenti alla squadra. So che per lui da casa è stato ancora più difficile vivere la partita. Stasera poi analizzeremo la sfida. Champions? Ci sono due scontri diretti, bisogna provare a vincere. Siamo padroni del nostro destino: mentalmente dobbiamo pensare una gara alla volta. Da stasera ci concentreremo su giovedì. Luis Alberto? Non ho visto che ha gettato la maglia, ma spieghiamo sempre ai ragazzi che il Covid ha portato a norme nuove come i 5 cambi, quindi è inevitabile che vengano sostuituiti, però bisogna avere rispetto per i compagni che stanno fuori e subentrano. Lui comunque ha dimostrato come tutti gli altri di essere attaccato a questi colori, quindi sarà tutto superato immediatamente“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: