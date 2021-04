Cresce il rendimento di Milinkovic-Savic: la statistica





Come riportato da Lazio Page, grazie all’assist odierno contro il Benevento, è salito a 16 il numero di gol+assist di Milinkovic-Savic: da un punto di vista statistico, è la migliore stagione del centrocampista serbo da quando veste la maglia della Lazio. Sale a 9 il numero di assist in campionato: primo assoluto tra i centrocampisti, Milinkovic-Savic divide il primato in Serie A con Lukaku e Morata.

Sale a 16 il numero di gol+assist di Milinkovic-Savic: è numericamente la migliore stagione da quando è alla Lazio. Sale a 9 il numero di assist in campionato: è primo in Serie A con Lukaku e Morata, primo assoluto tra i centrocampisti #LazioBenevento https://t.co/UkGFSY8zPK — Lazio Page (@laziopage) April 18, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: