Finalmente King Ciro è tornato, una doppietta per ripartire





King Ciro è tornato in un Lazio-Benevento più sudato di quel che si potesse immaginare. Ora il suo score personale conta 151 gol in Serie A, un grande passo in avanti nell’inseguimento di altri record. Sono bastati 10 minuti a Ciro per far capire a tutti che sarebbe stata, questa, una partita importante nel suo segno. Il primo gol, convalidato solo in un secondo momento, vede un suo tocco verso la porta, ma nonostante ciò è stato considerato il tocco di Depaoli ancor più determinante, tanto da assegnare autogol a quest’ultimo. Poco importa. Nemmeno il tempo di far valutare il gol alla lega che Immobile segna nuovamente, questa volta un gol tutto suo. Nel secondo tempo Ciro sbaglia un calcio di rigore, ma poco importa: si fa perdonare sul finale, nell’ultima azione della partita, quando butta dentro una palla perfetta di Parolo. E’ doppietta. La prima in questa Serie A: l’ultima volta che aveva segnato più di un gol in una partita di Serie A era nella terz’ultima giornata del passato campionato, al Bentegodi contro l’Hellas, in cui segnò una tripletta. In stagione, invece, ha segnato una doppietta contro lo Zenit in Champions League. E’ una stagione complicata per molti, a tratti anche per Immobile. Ma una cosa è sicura: quando il bisogno chiama, Ciro c’è.

