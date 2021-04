GdS | Leiva e la Lazio vicini ai saluti. La Champions e poi l’addio?





Quattro gol in quattro anni per Lucas Leiva, tutti messi a segno nella stagione 2017/18, la prima con la Lazio. L’ultima marcatura risale al 31 marzo 2018 proprio all’Olimpico contro il Benevento. Come ha rivelato il brasiliano a Lazio Style: “Ricordo benissimo quel giorno, fu speciale. Arrivò in una partita difficile, specie all’inizio, che vincemmo poi 6-2. Spero di tornare presto al gol perché non segno da troppo. Contro il Benevento sarà dura, all’andata abbiamo avuto qualche difficoltà, dovremo quindi fare meglio per conquistare 3 punti. Ci siamo preparati pe vincere. Il mister purtroppo non è presente ma ci vediamo tutti i giorni da remoto, spero che possa tornare presto”. A Inzaghi è legatissimo. Dal giorno del suo arrivo gli ha affidato le chiavi del centrocampo fino all’intervento al ginocchio di un anno fa, dopo il quale non è tornato il giocatore di prima. Quest’anno su 27 partite da titolare in stagione solo 2 volte è rimasto in campo fino alla fine, è chiaro che i problemi fisici lo tormentano anche se stringe i denti. Per questo la sua esperienza alla Lazio potrebbe finire un anno prima della fine del contratto. La prossima estate potrebbe decidere di tornare al Gremio per chiudere la carriera in Brasile. Prima però vuole regalare alla Lazio un’altra qualificazione in Champions e magari segnare pure qualche altro gol. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

