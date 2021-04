GdS | L’inchiesta di Avellino sui tamponi. Esame del Dna per Immobile-Strakosha





Mercoledì a Napoli, alla vigilia della sfida contro i partenopei, Immobile e Strakosha saranno sottoposti all’esame del Dna da un perito nominato dalla Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito dell’inchiesta per i tamponi processati dalla Lazio presso la Futura Diagnostica. L’unico indagato al momento è l’amministratore del laboratorio Massimiliano Taccone, con l’ipotesi di reato: falso e frode in pubbliche forniture, mentre è decaduta quella di epidemia colposa. Lotito è stato interrogato come persona informata sui fatti. La Procura ha sequestrato tutto il materiale relativo ai tamponi dei biancocelesti pre Juventus: 95 provette riprocessate all’Ospedale Moscati. Sono emerse ufficiosamente delle discrasie nei risultati, in particolare sono sotto osservazione i tamponi di Immobile, Leiva e Strakosha, per i quali l’accusa sospetta un cambio di provette. La prova del Dna stabilirà dunque con certezza se c’è stata frode. Al brasiliano l’esame è già stato fatto lo scorso marzo, ora il perito Paola Salvatore, eseguirà mercoledì l’esame sugli altri due. Poi la perizia finale e ai primi di maggio si saprà se la Procura chiederà i rinvii a giudizio, prorogherà le indagini o archivierà. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

