Lazio-Benevento, Acerbi nel post partita: ”Era importante vincere, ma non possiamo avere queste disattenzioni”





Nel post partita di Lazio–Benevento, il difensore biancoceleste Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “L’importante era vincere, non possiamo però avere queste disattenzioni perché una grande squadra non se le può permettere. Sono felice per il gol di Immobile ma non dobbiamo mollare così con la prestazione perché avevamo costruito una vittoria importante e comoda. Conta aver portato a casa i tre punti ma c’è un po’ di rammarico dal punto di vista mentale, dovuto alla superficialità pensando di aver già vinto. Adesso ci aspettano partite difficili ed importanti dove dovremo sbagliare il meno possibile. Napoli? Siamo forti come loro, ce la giocheremo”.

