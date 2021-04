Lazio-Benevento, Correa nel post partita: ”Immobile mi ha lasciato il rigore, abbiamo una grande intesa. Volevamo segnare entrambi”





Nel post partita di Lazio–Benevento, il giocatore biancoceleste Correa è intervenuto ai microfoni Lazio Style Channel: ”Sono contento per il gol ma ancora di più per la vittoria, contava quella. Immobile? Abbiamo una grande intesa, è importante trovarsi bene in campo. Mi ha lasciato il rigore perché volevamo segnare entrambi. Questa vittoria ci deve aiutare a capire che non bisogna mai abbassare la guardia, in Serie A non esistono partite facili. Subire il gol a fine primo tempo non ci ha aiutato. Sarà una settimana difficile, tra Napoli e Milan, ma ce la giocheremo con tutti senza paura. Inzaghi? Lo sentiamo sempre durante la settimana, ci aiuta tanto e speriamo di averlo presto con noi”.

