Lazio-Benevento, Farris nel post partita: ”Vittoria sofferta, ma meritata”





Nel post partita di Lazio–Benevento, il vice allenatore della Lazio, Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo soddisfatti della vittoria, sofferta ma meritata. La squadra ha dato tutto, dedichiamo il successo ad Inzaghi, in questo momento difficile. Simone non c’è fisicamente ma ci sentiamo sempre, si è complimentato con la squadra: abbiamo un grande staff che porta avanti un lavoro importante da cinque anni. La partita è stata emozionante, come i cambi climatici che ha avuto. La squadra è stata ampiamente in controllo, poi il loro 4-3 ha complicato i piani a livello mentale, è stata una vittoria da Lazio. Immobile? Ciro è tornato al gol, non avevo dubbi. Il rigore lasciato a Correa dimostra la sua generosità. Adesso testa al Napoli, un’altra partita fondamentale. Questa sera vedrò la partita degli azzurri contro l’Inter e domani con lo staff faremo la solita riunione per studiare gli uomini di Gattuso”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: