Manca sempre meno alla sfida di questo pomeriggio tra Lazio e Benevento. Meno di quattro ore al fischio d’inizio allo Stadio Olimpico di Roma, tra due squadre che hanno obiettivi opposti: i biancocelesti vogliono continuare la rincorsa ad un posto in Champions League anche per la prossima stagione, mentre i giallorossi, allenati da Filippo Inzaghi, vogliono fare punti per allontanarsi il prima possibile dal terzultimo posto, occupato, con cinque punti in meno, dal Cagliari. Ecco la lista dei 23 giocatori della Lazio convocati per la gara contro il Benevento:

PORTIERI: Alia, Reina, Strakosha;

DIFENSORI: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

ATTACCANTI: Correa, Immobile, Muriqi.

