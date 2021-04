Lazio-Benevento, Immobile: “Soddisfatto per il gol ma ancora di più per la vittoria. Champions? Non molleremo fino alla fine”





Vittoria biancoceleste che porta sempre più vicina la Lazio ai posti Champions. Dopo più di due mesi è tornato al gol anche Ciro Immobile: doppietta, un rigore sbagliato ed uno concesso a Joaquin Correa per il gol del momentaneo 3-0. Ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida contro il Benevento, è intervenuto proprio il numero 17 biancoceleste. Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo fatto 35 minuti veramente eccezionali e bisognava chiudere la partita prima. Stavamo 3-1 ma potevamo fare sicuramente altri due gol. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ la guardia e ci succede questo, che ci serva da lezione, nonostante la vittoria, sono insegnamenti che ti aiutano a crescere”.

Sul ritorno al gol: “Ne ho fatti veramente tanti con questa maglia e ne vado orgoglioso. Sono soddisfatto oggi soprattutto per il gol ma ancora di più lo sono per la vittoria, perché la squadra deve andare avanti in questa lotta e l’obiettivo ce lo abbiamo lì davanti a noi, quindi è molto chiaro. Per il gol ho avuto pazienza, con il lavoro e l’impegno, e l’aiuto dei miei compagni, l’ho ritrovato. Il primo siamo molto al limite perché la palla l’ho toccata, lo devo rivedere. Speriamo che cercano di premiare sempre la fase offensiva, anche perché ho parlato con Depaoli e anche lui è contento se non gli danno l’autorete (ride, ndr)”.

Sulla corsa Champions: “La squadra, quello fatto nel primo tempo e negli ultimi mesi. Non molliamo mai, anche quando arrivano le vittorie al novantesimo quello fa parte dello spirito, quindi sicuramente non molleremo fino alla fine, fino a che la matematica non ci condanna. E’ ovvio che sappiamo che le altre devono fare un passo falso, anche se abbiamo qualche scontro diretto, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa e lottare fino alla fine”.

“La squadra ha bisogno dei miei gol, soffriva come soffrivo io, ma il rigore lasciato a Correa dimostra che io non ne faccio un’ossessione, vivo per il gol però, come tutti gli attaccanti”.

