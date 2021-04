Lazio-Benevento, Lazzari nel pre partita: “Oggi fare tre punti sarà più che fondamentale. Dovremo essere cattivi quando saremo in area di rigore”





Tra poco meno di un’ ora la Lazio è pronta a sfidare il Benevento per proseguire la sua corsa Champions cercando di approfittare degli scontri diretti in programma tra le concorrenti. Del match dell’Olimpico, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Manuel Lazzari: “Sicuramente sappiamo che oggi è una partita fondamentale. Veniamo da diversi risultati utili consecutivi, dopo il Benevento avremo due scontri diretti. Oggi i tre punti sono più che fondamentali. Inzaghi ci carica sempre dal lunedì alla domenica anche se non è presente fisicamente, ma le vediamo sempre in video. Anche oggi ci ha caricato e ci ha detto quanto sia importante una vittoria oggi e noi l’abbiamo ascoltato e speriamo di regalargli la vittoria in campo. Sappiamo che il Benevento è una squadra molto organizzata che lotta per la salvezza. Sicuramente verranno qui organizzati, si difenderanno molto bene. Noi dobbiamo essere bravi a far girare la palla velocemente ed essere cattivi quando la palla arriva dentro l’area di rigore”.

