Lazio-Benevento, le probabili formazioni





Questo pomeriggio alle 15.00 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Benevento. L’imperativo dei biancocelesti è vincere per proseguire nella lotta per un posto in Champions League. In panchina Filippo Inzaghi non troverà suo fratello Simone, causa Covid: a guidare la Lazio ci penserà nuovamente mister Farris.

Queste le probabili formazioni del match:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BENEVENTO ( 4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Gaich.

