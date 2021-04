Lazio-Benevento, Marocchi: “La Lazio sta tornando, ma se fossi papà Giancarlo tiferei Pippo”





Ancora qualche minuto al fischio di inizio di Lazio-Benevento, le squadre si preparano a scendere in campo e intanto negli studi di SkySport si parla di pronostici. Giancarlo Marocchi ha così parlato di questa sfida in famiglia: ““Simone Inzaghi spera che si continui a non parlare della Lazio, da quando non è più in Champions League abbiamo smesso di parlarne ed è tornata una parvenza di Lazio dell’anno scorso. Attenzione perché in corsa per i primi 4 posti sono in sei, non in cinque, la Lazio è tornata. Se fossi papà Giancarlo, tiferei per Pippo perché deve restare in Serie A, Simone se ne farà una ragione”.

