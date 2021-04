Mercato, secondo Nicolò Schira c’è anche la Lazio su Majer della Dinamo Zagabria

La Dinamo Zagabria è abituata a produrre talenti ormai da anni: uno di questi è Lovro Majer, centrocampista classe 1998 croato. Secondo il parere di Nicolò Schira, tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe anche la Lazio, che insieme al Lipsia avrebbero chiesto informazioni. In Serie A, anche Atalanta e Fiorentina sarebbero interessate.

#Atalanta and #Fiorentina have shown interest for the #DinamoZagreb player Lovro #Majer (born in 1998). #Lazio and #Leipzig have also asked info. #transfers

