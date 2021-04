MOVIOLA | Tre rigori ed un gol annullato: Ghersini si fa aiutare troppo dal VAR





Finisce al 96° la partita tra Lazio e Benevento, diretta quest’oggi dall’arbitro Davide Ghersini. Una gara ricca di episodi da moviola, con tre rigori assegnati (due per la Lazio, uno per il Benevento) e l’intervento del VAR in diverse occasioni. Gestione della gara, per l’arbitro, non eccelsa, proprio perché le sue decisioni sono sempre state corrette e ribaltate dal VAR (tranne il primo rigore della Lazio, fischiato in presa diretta). Ecco tutti gli episodi:

34° – PRIMO RIGORE LAZIO

Contropiede dei biancocelesti, con Ciro Immobile che lancia in porta Joaquin Correa. Arrivato davanti a Montipò, l’argentino prova a calciare in porta con un pallonetto, ma il portiere, con la mano, devia il pallone: nello slancio della parata, però, tocca anche Correa che cade a terra, impedendogli quindi di raggiungere il pallone. Nessuna esitazione per Davide Ghersini, che fischia il calcio di rigore. Conferma arrivata anche da Banti al VAR, con un silent check.

53° – SECONDO RIGORE LAZIO

Milinkovic si porta avanti il pallone in area con un sombrero, ma proprio quando supera la linea di demarcazione, viene atterrato. Inizialmente l’arbitro Ghersini non fischia il fallo, ma è il VAR a richiamarlo al monitor. Dal video la dinamica è chiara: il serbo subisce un calcio sulla pancia da Adolfo Gaich, il rigore è solare.

61° – RIGORE BENEVENTO

Su cross da calcio d’angolo, Ionita cade a terra mentre salta per colpire di testa. Inizialmente l’arbitro lascia correre, ma anche questa volta è il VAR a richiamarlo al monitor. Nella on field review si può vedere come Adam Marusic, nel marcarlo, non guardi mai il pallone, ma trattenga il calciatore giallorosso durante tutta la traiettoria del cross. Ionita si lascia un po’ andare in verità, rigore generoso perché di contatti così, in area, ce ne sono sempre tanti.

66° – TERZO GOL BENEVENTO (ANNULLATO)

Sempre da calcio d’angolo, altro episodio decisivo nel quale viene ribaltata la iniziale decisione dell’arbitro: i campani segnano con Lapadula, ma Banti subito dopo richiama al VAR l’arbitro. Dal replay, infatti, a seguito del cross, si può vedere al centro dell’area Caldirola che spinge Immobile, il quale inevitabilmente cade a terra. Gol annullato giustamente dopo la on field review.

Voto arbitro Ghersini: 5

Si fa correggere due volte dal VAR, non vedendo il rigore subito da Milinkovic ed il fallo di Caldirola su Immobile nel gol poi annullato al Benevento.

Voto Banti (VAR): 7

Corregge il suo collega nelle due occasioni sopra menzionate.

