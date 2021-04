PAGELLE – Delizia e dolore Immobile: segna due gol, provoca una autorete e sbaglia un rigore. Correa versione Champions





Reina 6,5 – Prende tre gol in maniera incolpevole, blocca con sicurezza una serie di conclusioni insidiose dei campani e sventa un paio di pericoli con le uscite aeree. Nel diluvio dell’Olimpico si sente solo la sua voce.

Marusic 6,5 – Sta prendendo sempre più dimistichezza con il ruolo da difensore, gli si potrebbe appuntare una marcatura troppo distante su Sau che comunque si inventa un grande gol. Attento nei minuti finali quando il Benevento cerca il pareggio.

Acerbi 7 – Giganteggiare con un terreno simile e una diffida sulla testa è roba riservata ai grandi difensori. Tiene in piedi una baracca pericolante nel finale con autorevolezza e lucidità.

Radu 6,5 – Ogni partita è una festa per lui che allunga il suo record, se poi arriva con una vittoria e l’ennesima prestazione importante rente tutto ancora più bello.

Lazzari 6,5 – Spreca nel finale il pallone che poteva chiudere la gara con qualche minuto di anticipo, un errore che gli si perdona per l’impegno messo in una giornata dove le gambe erano davvero pesanti specialmente nei minuti conclusivi.

Milinkovic 7 – E’ ispirato e lo fa vedere fin dalle battute iniziali ricamando traiettorie che solo i suoi piedi sanno fare. Si procura un calcio di rigore, manda in porta Immobile ed è sempre presente in area avversaria ma mai cercato con precisione dai compagni.

Lucas Leiva 6,5 – Nel primo tempo dominatore assoluto del centrocampo. Recupera palloni e riavvia l’azione con rapidità, esce quando la partita sembra ormai volgere al termine per risparmiare benzina in vista delle prossime fatiche.

Dal 56′ Parolo 6,5 – Entra per condurre la nava in porto ma il meteo diventa all’improvviso una burrasca. Soffre come tutta la squadra poi vola verso la porta di Montipò e serve a Immobile il pallone che chiude i giochi.

Luis Alberto 6,5 – Affetta come il burro la difesa del Benevento nel primo tempo, accompagna l’azione che porta al rigore del 3-0 e si arrabbia per il cambio. Magic Luis ha conservato i grandi colpi per le prossime sfide.

Dal 70′ Akpa Akpro 5 – Entra, si prende il giallo in nemmeno dieci secondi, il Benevento riapre la partita e viene richiamato in panchina. Troppi errori per un giocatore che doveva dare dinamismo e muscoli per far rifiatare i compagni.

Dall’88’ Hoedt SV

Fares 7 – Per la prima volta mette in mostra le qualità che lo avevano fatto apprezare con la maglia della Spal. Gioca praticamente da ala aggiunta, i suoi cross tagliano l’area avversaria con precisione Grande cross per la testa di Immobile.

Dal 56′ Lulic 5,5 – Il campo non aiuta la sua giù precaria condizione atletica, se poi sbaglia pure da lucido l’ultimo passaggio allora la prestazione diventa negativa.

Correa 7,5 – Finalmente sprazzi del Tucu che ci piace. Si procura e realizza il calcio di rigore del 3-0, segue il contropiede con cui propizia il 4-1 con

Dal 70′ Muriqi 6 – Entra con la squadra chiusa a riccio nella propria area di rigore, bravo a prendersi un paio di falli che frammentano il forcing del Benevento.

Immobile 8 –Si infrange per l’ennesima volta la prima conclusione con un colpo di testa ma è il solo il preludio ad una festa dove è l’assoluto protagonista. Propizia l’autorete di Depaoli che apre le danze, trova il raddoppio scavalcando Montipò, sbaglia il rigore che poteva chiudere la gara ma si fa perdonare con la doppietta a tempo scaduto. Da Capitano, lascia il rigore a Correa.

All. Farris 6,5 – Tre punti che contano tanto per la classifica. La Lazio domina e archivia la partita, poi trova Ghersini sulla sua strada che rimette tutto in discussione, rivedibili un paio di cambi che non aiutano la squadra.

