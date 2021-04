PRIMAVERA1 | La Lazio ospita il Sassuolo: vincere per riprendere la scalata verso la salvezza





Sfruttare l’onda positiva della finale di Coppa Italia conquistata per riprendere, con ancor più fiducia, la scalata verso la salvezza. Questo l’obiettivo della Lazio Primavera che, archiviata l’impresa di mercoledì contro l’Hellas Verona, ospita oggi pomeriggio alle 15 al Fersini il Sassuolo con l’obbligo di vincere per allontanare gli spettri della Primavera2. La classifica non permette ai biancocelesti di vivere sogni tranquilli, ma la gara da recuperare con il Bologna il prossimo 12 maggio e l’ottimo stato di forma di Raul Moro regalano alle giovani aquile un ottimismo quasi inaspettato fino a qualche settimana fa. Dopo un lungo periodo nero, il momento peggiore della stagione sembra essere alla spalle: adesso serve solamente vincere per tramutare le sensazioni in realtà e regalarsi un finale di campionato tranquillo.

L’ avversario

Come anticipato, a far visita alla Lazio sarà il Sassuolo, formazione compatta che naviga in quinta posizione in classifica a quota 29 punti. I neroverdi, che all’andata trovarono il pari all’ultima azione, a tempo ampiamente scaduto, su calcio di rigore, proveranno ad ogni costo ad alimentare i precedenti positivi del Mirko Fersini dove non hanno mai perso collezionando un successo e un pareggio nei due precdenti incroci. Gli emiliani, che vogliono continuare a cullare il sogno play-off, arrivano alla sfida forti di due vittorie consecutive per uno a zero che raccontano al meglio la grande solidità e capacità di soffrire di un gruppo denso di talenti pronti al salto dei grandi. Mister Bigica, dopo il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2, punterà certamente ancora una volta a centrocampo su Marginean, autore di 5 reti e 2 assist, mentre in fase offensiva a creare pericoli a Armini e compagni spetterà a due tra Mattioli, Samele e Reda.

Le altre gare della diciannovesima giornata

Juventus-Ascoli 5-0; Atalanta-Roma 1-1; Milan-Torino 3-1; Spal-Bologna; Empoli-Sampdoria; Genoa-Inter; Cagliari-Fiorentina

La probabile formazione

Squadra che vince non si cambia, o quasi. Mister Menichini, per scacciare i fantasmi retrocessione, si affiderà anche ai suoi fedelissimi che gli hanno regalato la finale di Coppa Italia. In porta toccherà di nuovo a Gabriel Pereira che sostituirà l’infortunato Furlanetto, mentre in difesa l’unica novità dovrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Novella al posto di Floriani. Per il resto, dunque, sarà tutto confermato con A. Marino, Bertini e Czyz in mediana, Shehu sulla trequarti ed in avanti il tandem Raul Moro-Castigliani pronto ancora una volta a mandare in crisi la difesa avversaria.

LAZIO (4-3-1-2) : Gabriel Pereira; Novella, Armini, Franci, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

