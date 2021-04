PRIMAVERA1 | LIVE Lazio-Sassuolo 0-1 (Mattioli 30′)





33′- Marginean delicato per Artioli in area di rigore, il quale colpisce al volo e spedisce la palla sul fondo.

33′- Reda va in porta dalla distanza, Zappalà blocca centralmente.

30′- GOL DEL SASSUOLO! Tiro da fuori di Saccani, respinta corta del portiere e Mattioli insacca: 0-1.

25′- Mattioli si gira in area provando il tiro, murato dalla difesa laziale e corner per il Sassuolo.

24′- Franco verticalizza cercando Moro, esce però Vitale senza problemi.

20′- Sheu! Il numero 10 della Lazio ci prova con il sinistro da fuori area, attento il portiere del Sassuolo.

18′- Bertini da punizione va centralmente, deviazio e e corner per la Lazio.

17′- Richiamo verbale per l’allenatore neroverde per eccesso di proteste.

12′- Paz la mette dentro, chiusura attenta del portiere della Lazio.

7′- Intervento in ritardo di Flamingo su Castigliani: punizione per la Lazio dalla sinistra.

1′- PARTITI!

Tutto pronto al Fersini per la sfida del Campionato Primavera 1 tra Lazio e Sassuolo con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Biancocelesti, reduci dal successo nella semifinale di Coppa Italia contro il Verona, a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Ospiti che puntano invece alla vittoria per continuare a cullare il sogno play-off. Queste le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-1-2): Zappalà; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Raul Moro, Castigliani.

A disposizione: Peruzzi, Floriani Mussolini, Pica, Adeagbo, T . Marino, Tare, Cesaroni, Campagna, Ferrante

All. Leonardo Menichini

SASSUOLO (3-5-2): Vitale; Piccinini, Arabat, Flamingo; Paz, Marginean, Mercati, Artioli, Saccani; Mattioli, Reda.

A disposizione: Zacchi, Uni, Ranem, Pinelli, Casolari, Cannavaro, Florentine, Aucelli, Manara, Ripamonti, Samele

All. Emiliano Bigica

Arbitro: Ermanno Feliciani

I assistente: Giulio Basile

II assistente: Giuseppe Di Giacinto

Campo Mirko Fersini – Formello

