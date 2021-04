PRIMAVERA1 | Lazio-Sassuolo, le pagelle: Castigliani vero rapace d’area di rigore, Raul Moro si accende solo nel finale





Zappala 5.5 – Esordio stagionale dal primo minuto tra alti e bassi. Respinge male il tiro da fuori di Saccani offrendo a Mattioli il pallone del vantaggio ospite. Non può nulla sugli altri due gol e nel secondo tempo si riscatta parzialmente bloccando a terra un tentativo velenoso di Reda.

Novella 5.5 – Gioca un buon primo tempo, ma nella ripresa cala lasciando troppo spazio prima a Saccani in occasione del secondo gol e poi a Samele nell’azione della terza rete. In mezzo a tante difficoltà, ha comunque il merito di servire l’assist per la doppietta di Castigliani.

Armini 5.5 – Contiene a più riprese bene le sortite avversarie e, talvolta, dà il via anche a qualche ripartenza biancoceleste interessante. Complessivamente la sua è una buona gara, ma ha il neo di perdersi, insieme a Novella, Samele che segna insacca di testa troppo libero.

Franco 5.5 – Pomeriggio sfortunatissimo per il classe 2001 che disputa una gara ordinata in fase di chiusura, ma macchia il tutto con un autogol goffo che regala al Sassuolo la seconda marcatura.

Dal ’85 Adeagbo SV

Ndrecka 6.5 – Da capitano vero non molla mai e guida la rimonta. Il gol del primo pareggio è per gran parte suo: è bravissimo nel rubare il pallone al Sassuolo in uscita e a servire l’assist al bacio per Castigliani che non deve far altro che toccare in porta. Sempre preciso in fase di chiusura, si dimostra in continua crescita.

A. Marino 6 – Affronta con personalità un centrocampo molto tecnico come quello del Sassuolo non riuscendo però ad imprimere, come altre volte, il suo marchio sulla partita che, comunque, rimane sufficiente.

Dal ’85 Cesaroni SV

Bertini 6,5- È tra i migliori. C’è quando si tratta di rompere il gioco avversario, di far ripartire i compagni o di andare al tiro. Da regista riesce a sfoderare le sue armi migliori e ora Menichini non può più rinunciarci.

Czyz 6 – Parte molto bene recuperando palloni importanti e tenendo sempre alta la pressione della Lazio. Con lo scorrere dei minuti abbasso il livello della sua partita arretrando il baricentro delle sue giocate, a volte molto prevedibili.

Shehu 5.5 – Sempre molto attivo in zona offensiva, ma troppo lezioso quando si tratta di andare a segno. A metà ripresa, completamente libero, ha il pallone del pareggio, ma perde troppo tempo prima di sparare in porta e viene chiuso dalla difesa emiliana.

Dal ’85 Tare SV

Raul Moro 6.5 – Non mette mai pura per oltre 85 minuti poi però si accende e diventa decisivo. Fa le prove generali colpendo una traversa a giro, poi realizza dal dischetto il tre a tre definitivo.

Castigliani 7.5 – Mette a segno una doppietta che conferma le sue grandi doti da rapace dell’area di rigore. La sua è una prestazione molto positiva che, oltre ai due gol, registra anche qualche incursione personale capace di mettere in apprensione la difesa ospite.

All. Leonardo Menichini 6 – Si affida quasi esclusivamente ai protagonisti di Coppa Italia. I suoi ragazzi, sempre sotto fino al recupero, rimangono costantemente in partita dimostrando una grande determinazione e carattere. Cambia la strategia delle sostituzioni sfruttando i cambi solamente nel finale e il risultato gli dà ragione.

