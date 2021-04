SERIE A | Il Torino ne fa tre alla Roma in rimonta





Nella gara delle 18:00 si sono affrontate Torino e Roma: i granata per allontanarsi dalle zone calde della classifica, e la Roma per riavvicinarsi alla zona europea. La gara è terminata 3-1 in favore del Torino: dopo il vantaggio iniziale della Roma con Mayoral (3′), il Torino ha ribaltato i giallorossi nel secondo tempo, grazie alle reti di Sanabria (57′), Zaza (72′) e Rincon (90′). Grazie a questo successo i granata di Nicola salgono a +5 sulla zona retrocessione: resta invece a quota 54 la Roma.

