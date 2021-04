SERIE B | Lazio Women-Orobica Calcio Bergamo, le formazioni ufficiali





La Lazio Women di Carolina Morace si prepara a scendere in campo allo stadio Facchetti di Cologno al Serio per la 22esima giornata di Serie B. Biancocelesti alla ricerca dei 3 punti per continuare l’inseguimento al primo posto. Intanto ecco l’unidici ufficiale che affronterà l’Orobica Calcio.

Lazio Women (4-3-3) – Guidi; Shanahan, Gambarotta, Savini, Labate; Castiello, M. Berarducci, Cuschieri; Luijks, Martìn Santamaria, Visentin

