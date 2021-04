SERIE B | Orobica Calcio Bergamo-Lazio 0-3, solita Martin e doppietta per Pittaccio





Finisce 0-3 la gara della Lazio Women in casa dell’Orobica Calcio. Tre punti preziosissimi per le biancocelesti che continuano la corsa al primo posto. In gol la solita Martin, e poi la chiude Pittaccio con una doppietta nel secondo tempo. Ottima prova della squadra di Carolina Morace che adesso dopo la sosta penserà al Ravenna.

