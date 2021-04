SOCIAL | Lucas Leiva allontana le voci sul suo addio: “Non sto trattando con nessuna squadra” – FOTO





Dopo la vittoria contro il Benevento, Lucas Leiva ha utilizzato Instagram per spegnere le voci su un suo possibile addio in estate. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda i tifosi della Lazio e del Gremio, vorrei informarvi che la notizia che è uscita in questi giorni è falsa.

Non sto trattando con nessuna squadra. Dopo 4 anni che sono qui, con tante vittorie insieme non sarà nessun estraneo in grado di disturbare o danneggiare questo rispettoso rapporto che abbiamo costruito insieme in tutti questi anni. Grazie, Lucas Leiva“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: