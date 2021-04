SOCIAL | Milinkovic-Savic osserva Vanja vittorioso contro la Roma – FOTO





In Torino–Roma delle ore 18:00, il portiere granata titolare era Vanja Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista biancoceleste. Dopo la fine della gara, Sergej Milinkovic-Savic ha pubblicato tra le sue storie di Instagram un video in cui inquadra il fratello vittorioso dopo il fischio finale. Il Torino ha infatti battuto in rimonta la Roma per 3-1.

.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: