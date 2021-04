Avv. Capello, esperto di Diritto dello Sport: “Superlega? Non vedo i 12 club estromessi dalle altre competizioni”





L’avvocato Pierfilippo Capello, esperto di diritto dello sport, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’attuale situazione inerente alla Superlega e del rischio dei 12 club partecipanti. Queste le sue parole: “Non vedo in questo momento una ragione per escludere i 12 club fondatori della Superlega dalle competizioni nazionali e internazionali in corso. Il loro comportamento potrebbe sì portare a delle sanzioni, ma non inciderebbe sul diritto a partecipare a una competizione. A meno che l’Uefa non trovi una leva giuridica che al momento vedo improbabile. Giocatori non convocabili in Nazionale? Facciamo un esempio: se una società chiedesse a un calciatore di utilizzare sostanze dopanti, il calciatore stesso potrebbe rifiutarsi. Allo stesso modo, se le federazioni riuscissero a dimostrare che questa Superlega è illecita dal punto di vista sportivo, allora il giocatore si troverebbe nella situazione di scegliere: seguire il suo datore di lavoro o meno. Quello che posso dirvi per certo è che già in queste ore, molti procuratori stanno chiedendo ai loro avvocati di iniziare a ragionare su quali clausole inserire nei contratti che verranno conclusi coi club.”

