Bayern, Porto e Dortmund possono tornare in Champions League: tutti i possibili scenari





Il caso Superlega ha messo in tilt il sistema calcio europeo. La creazione di questo nuovo progetto, mette in crisi la competizione più ambita e famosa del mondo: la Champions League. Attualmente, sono Manchester City, Chelsea e Real Madrid i Club semifinalisti in Champions, gli stessi che hanno però aderito alla fondazione della Superlega. Motivo per cui, uno dei possibili scenari che potrebbe aprirsi come conseguenza di questo, potrebbe essere il seguente: queste tre squadre, rischierebbero l’esclusione dalla coppa dalle grandi orecchie. Se questo accadesse, i club eliminati ai quarti quali Bayern Monaco, Porto e Borussia Dortmund, farebbero ritorno nel torneo partecipando alle semifinali. Un’ipotesi questa, che avrebbe dell’incredibile in caso di effettiva realizzazione. Un seconda possibilità, sarebbe quella di incoronare il Paris Saint Germain come Campione d’Europa, senza che si disputino le semifinali. Quest’ultima ipotesi non dovrebbe però realizzarsi concretamente, a causa della grande somma di denaro coinvolta per i diritti tv. Non resta che aspettare l’evolversi della situazione, e le decisioni che la Uefa prenderà nei prossimi giorni.

A riportare la notizia, è la nota testa tedesca BILD.

