CdS | Blitz di Dazn: Superlega anti-Champions. Ma arriva la smentita dell’Azienda





AGGIORNAMENTO 19/04: Rispetto a quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di ieri, l’organo stampa di DAZN precisa “che si tratta di notizie false. Nè l’Azienda, né Mr Blavatnik , sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di una Superlega e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo”. Inoltre DAZN precisa che, “a differenza di quanto riportato nell’articolo, i diritti tv della Bundesliga per Germania, Svizzera e Austria sono stati acquisiti già dal giugno 2020, per le prossime quattro stagioni. In Inghilterra e Francia è disponibile la versione globale della piattaforma DAZN, lanciata a dicembre 2020 e dedicata agli eventi di boxe, mentre in Spagna DAZN trasmette Motomondiale, Formula 1 e numerosi altri eventi sportivi, ma tra i quali non compare al momento la Liga. Si precisa inoltre che Mr. Blavatnik ha una doppia cittadinanza e non tripla, essendo cittadino americano e inglese”.

Domani Ceferin presenterà la nuova Champions, quella del 2024 frutto dell’accordo con l’Eca sui diritti tv, ma l’idea della Superlega alla quale parteciperanno i 16 top club europei è tutt’altro che morta. Ci lavora da tempo il miliardario Leonard Blavatnik, colui che con Dazn si è preso i diritti della Serie A per il prossimo triennio. L’ucraino adesso ha i diritti di 3 dei 5 principali campionati del Vecchio Continente (Italia, Francia, Spagna). Vuole anche quelli della Premier League e della Bundesliga in mano a Sky, con la quale è pronto a trattare e progetta un campionato in stile Nba da giocare durante la settimana, una sorta di Superlega chiusa. C’è chi sostiene che si possa arrivare a un’illustrazione sommaria già nei prossimi giorni. Tra le istituzioni europee, tra cui Ceferin, sono tutti contrari, a differenza delle grandi società che verrebbero ricoperte di soldi grazie ai diritti tv. Il numero delle partecipazioni è fissato già a 16: 4 dall’Inghilterra, 3 o 4 dalla Spagna, 3 o 4 dall’Italia e 4 dalla Germania. Le francesi si sono tirate fuori ma anche altre Federazioni sono contrarie, tra cui la FIGC. Nel programma di Blavatnik tre italiane sono già decise: Juventus, Inter e Milan. La quarta va ancora individuata ma vari indizi portano alla Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport.

