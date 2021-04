SuperLega, la politica dice no: “Progetto folle e riservato ai pochi club ricchi”





AGGIORNAMENTO ore 11.00: Anche Margaritis Schinas mostra tutta la sua disapprovazione in merito alla nuova competizione con queste parole: “Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l’inclusione. Non c’è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano”

Il Corriere della Sera raccoglie le riflessioni dei vari governi nazionali sulla Superlega evidenziando come ci siano molte opinioni contrarie. Emmanuel Macron ha precisato di appoggiare la posizione dei club transalpini di rifiutare di aderire a un “progetto che minaccia il pincipio di solidarietà e merito sportivo”. Contrario decisamente anche Boris Johnson che twitta: “Il piano per una Superlega europea sarebbe molto dannoso per il football: supportiamo le autorità del calcio nelle loro decisioni, questi progetti colpirebbero al cuore i campionati nazionali e preoccuperanno i tifosi in tutto il Paese”. In Italia è Enrico Letta ad esprimersi: “L’idea di una Superlega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare”. C’è poi chi come Gary Neville la definisce “un atto crminale” ed infine Alex Ferguson che ammette: “E’ l’idea più lontana che ci sia da quella formatasi in 70 anni di calcio europeo”.

