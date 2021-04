FORMELLO – Riposo per chi ha giocato contro il Benevento e ancora out Escalante





Al quartier generale di Formello non è permesso fermarsi, dopo i tre punti conquistati contro un Benevento che non ne voleva sapere di arrendersi adesso è tempo di pensare al Napoli. Squadra ancora agli ordini di Mister Farris, nell’attesa del rientro di Simone Inzaghi. Quasi tutti i titolari non hanno preso parte alla seduta, ad esclusione di Fares e dei subentrati. Lavoro di mobilità articolare, torello e possesso palla con sponde. A fine allenamento consueta partitella, alla quale non hanno preso parte nè Fares nè Caicedo. Ancora out invece Escalante, che da possibile titolare contro il Benevento è passato a non sedere nemmeno in panchina. Inzaghi e Farris sperano nel recupero in vista della trasferta di Napoli dove ci si giocherà la Champions League.

