Giudice Sportivo, un biancoceleste entra in diffida. Una squalifica nel Napoli





Attraverso un comunicato della Lega Serie A sul proprio profilo ufficiale, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni a seguito dell’ultima gara di campionato. Nei biancocelesti è stata confermata la sanzione per Marco Parolo, il quale entrerà in diffida dalla prossima partita. Nel Napoli, che se la vedrà con la Lazio nel prossimo turno, è stata ufficializzata la squalifica per Diego Demme, avendo ricevuto ieri la sua quinta ammonizione.

